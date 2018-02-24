الفرنسيون يتمنون عودة بودبوز “لليغ1”

أثّر رحيل الدولي الجزائري، رياض بودبوز، على الدوري الفرنسي من الناحية الفنية والجمالية، ما دفع بالعديد للمطالبة بعودته “لليغ1” من جديد.

ونشرت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، تقريرا، طالبت من خلاله رئيس الليغا الإسبانية، تيفاز، بالعمل على تسهيل عودة بودبوز، لفرنسا.

وأبدت الصحيفة في ذات المقال استعداد الفرنسيين للتخلي عن نجم البي أس جي، نيمار داسيلفا والسماح بعودته لليغا، مقابل عودة بودبوز.

وأوضح كاتب المقال، أنّ البطولة الفرنسية ومنذ رحيل بودبوز عنها، افتقدت للمسات الفنية التي كانت تصنع الفرجة في كل جولة.

من جهته صرح صحفي قناة “بين سبورت”، اسماعيل بو عبد الله، المختص في الليغ1، “أنا حقا أفتقده، وأفتقد ما كان يقدمه في الميدان”.

وأضاف: “كنا نجتمع بعد كل مباراة للحديث عن فنياته، صحيح نيمار يمتعنا حاليا، لكن ليس بقدر ما كان يفعله رياض بودبوز”.