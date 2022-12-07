الفرنسيون يحضرون لانقطاع التيار الكهربائي بشراء الشموع

إرتفعت مبيعات الشموع بشكل حاد في فرنسا منذ بداية ديسمبر بسبب مخاوف بشأن انقطاع التيار الكهربائي المحتمل.

وحسب الاعلام الفرنسي، قد تعاني فرنسا من انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء. خاصة إذا كان الموسم باردًا بشكل خاص.

حتى لا تُترك بدون إضاءة ، على الرغم من أن انقطاع التيار الكهربائي هذا يجب ألا يستمر أكثر من ساعتين. يفضل الفرنسيون أخذ زمام المبادرة وكومة الشموع في خزائنهم.

وصرح فرانسيس كليمنت ديفينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Devineau “لقد لاحظنا تطورًا في مبيعات الشموع. بعد أن ارتفعت بالفعل في سبتمبر، بدأت مبيعات الشموع في الارتفاع مرة أخرى. ويقول: “نحن في زيادة بنسبة 26٪ في المبيعات” منذ بداية ديسمبر”.

وفقًا لقائد مجموعة Devineau ، وهو أيضًا رئيس النقابة العامة لصانعي الشموع والشموع في فرنسا. يتم شراء صناديق الشموع البيضاء الكلاسيكية بشكل أساسي. هذه الشموع “ستدوم مشتعلة ست ساعات”، على حد قوله. “إنه يسمح لك بالإضاءة، كما يسمح لك بالتسخين، ثم يخلق جوًا رائعًا من الاسترخاء”.

هل انقطاع على الشبكة الكهربائية نعمة لصانعي الشموع؟

وفي رده على سؤال هل انقطاع على الشبكة الكهربائية نعمة لصانعي الشموع؟ “نحن بالفعل. نستفيد من قلق المستهلكين فيما يتعلق بالمعلومات التي تم نقلها”. يلاحظ فرانسيس كليمان ديفينيو. ويؤكد أن إنتاج الشموع يمكنه مع ذلك مواكبة التطور، مستبعدًا احتمال حدوث نقص.

يقول مبتسما: “لا خطر من حدوث نقص ما لم تنقطع الكهرباء عن المصنع، لأننا نحتاج للكهرباء لصنع الشموع”.

مع ذلك ، يدعو فرانسيس كليمان ديفينيو إلى احترام قواعد أمان معينة. “نرى اليوم على الإنترنت تجمعات غريبة نوعًا ما لتطوير القوة الحرارية للشمعة” وتدفئة الجزء الداخلي منها. لكن هذه الحلول خطيرة. يتذكر قائلاً: “يجب دائمًا أن تفصل بين الشموع مسافة عشرة سنتيمترات عن بعضها البعض”.