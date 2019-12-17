الفرنسيون يريدون رؤية “دولور” مع “مارسيليا” !

الرياضة
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الفرنسيون يريدون رؤية “دولور” مع “مارسيليا” !
بقلم أمير بهلول

أبدى محللو قناة « RMC » في حصته المعتاة “After Foot” عن رغبته في مشاهدة “أندي دولور” في خط هجوم “أولمبيك مارسيليا”.

وأشاد ذات المحللون بإمكانيات النجم الجزائري وأكدوا أنه قادر على تقديم الإضافة لخط هجوم “لوام” مع اللاعب “بينديتو”.

ويبدو أن إدارة “أولمبيك مارسيليا” تبحث عن مهاجم ثان في الميركاتو الشتوي ليرافق “بينديتو” في خط الهجوم.

فأداء “جيرمان” لا يقنع المدرب “فيلاش بواش”، ووجود لاعب مثل “دولور” في فريقه سيكون مثاليا.

يذكر أن “دولور” جدد عقده مؤخرا فقط مع “مونبوليي” ولن يكون رحيله سهلا عن الفريق.


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