الفرنسيون يزيدون الطين بلة بشأن اختيار عدلي تمثيل الديكة !  

تناقل الإعلام الفرنسي، اليوم الأربعاء، تصريح اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية ياسين عدلي بشكل كبير جدا، أين ذهب به الأمر إلى عنونت التقارير بـ “عدلي يرفض تمثيل الجزائر”.

وقالت صحيفة “ليكب” في تقرير لها ، اليوم الأربعاء، ياسين عدلي يصرح “اللعب لفرنسا هدفي الأساسي”.

كما زاد موقع “فوت 365″ الطين بلة عندما قال ” عدلي يرفض تمثيل الجزائر”.

وأردف موقع “سو فوت” الفرنسي “عدلي يصرح أنه يريد اللعب لمنتخب فرنسا”.

وختم موقع “أر أم سي” المتخصص في الرياضة “عدلي يختار اللعب لفرنسا على حساب الجزائر”.

ورغم أن عدلي قام بتصريح مفاجئ حول هدفه بتمثيل الديكة إلا أنه لم يقم بأي خطوة اتجاه ذلك، و لا يزال يملك الوقت الكافي لاختيار وجهته الدولية.