الفرنسيون يشيدون بـ “دولور”

الرياضة
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الفرنسيون يشيدون بـ “دولور”
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالنجم الجزائري “أندي دولور“، أين تم وصفه بـ “قناص الشباك”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الليغ1” تغريدة عبر التويتر جاء فيها: “يفعلها في المباريات ولا يتوقف عن فعلها في التدريبات.. دولور قناص الشباك”.

يذكر أن النجم الجزائري يريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة وقيادة “مونبوليي” لتحقيق أفضل مركز ممكن في الترتيب العام.


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