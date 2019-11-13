الفرنسيون يشيدون بـ “سليماني”

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالنجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي يعتبر القلب النابض لفريقه “موناكو”.
ونشر الحساب الرسمي لـ “الليغ 1” عبر التويتر: “هذا أمر بسيط، موناكو لا يسجل أي هدف في الدوري هذا الموسم دون تواجد سليماني”.
وجاء أيضا: “بعد عودته من الإصابة سليماني يتصدر ترتيب الممررين الحاسمين في الدوري بـ 8 تمريرات حاسمة”.
ويتفوق “السوبر سليم” على أبرز نجوم “الليغ 1” على غرار نجوم “باريس سان جيرمان” و”ليون” وغيرهم.
C'est simple, l'@AS_Monaco n'a jamais marqué en Ligue 1 Conforama cette saison sans qu'il soit présent sur le terrain ❗
🇩🇿 De retour de blessure, @slimaniislam a conservé la tête du classement des passeurs en délivrant sa 8e passe décisive 📝➡ https://t.co/c1DKfMfTax pic.twitter.com/rfnuJT0Wsx
— Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) November 12, 2019
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