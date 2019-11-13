الفرنسيون يشيدون بـ “سليماني”

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالنجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي يعتبر القلب النابض لفريقه “موناكو”.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الليغ 1” عبر التويتر: “هذا أمر بسيط، موناكو لا يسجل أي هدف في الدوري هذا الموسم دون تواجد سليماني”.

وجاء أيضا: “بعد عودته من الإصابة سليماني يتصدر ترتيب الممررين الحاسمين في الدوري بـ 8 تمريرات حاسمة”.

ويتفوق “السوبر سليم” على أبرز نجوم “الليغ 1” على غرار نجوم “باريس سان جيرمان” و”ليون” وغيرهم.