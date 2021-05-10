الفرنسيون يشيدون بـ “محرز” ويصفونه بـ “العالمي”

في روبورتاج تم بثه على قناة “TF1” الفرنسية في حصة “تيلي فوت”، أشاد الفرنسيون كثيرا بالنجم الجزائري “رياض محرز”.

“محرز” تم مدحه ووصفه باللاعب العالمي الذي يصنع الفارق من مراوغة أو تمريرة، وحتى تسديدة.

النجم الجزائري الذي قاد السيتي لأول نهائي في تاريخ النادي في “دوري الأبطال” يريد حسم الأمور مثلما فعل مع “ليستر” و”المنتخب الجزائري”.

وفي ذات “الروبورتاج”، أصدقاءه من مدينة “سارسيل” الفرنسية، أكدوا أن “رياض” متواضع للغاية وعان كثيرا من أجل الوصول إلى مبتغاه.

فالجميع يحبه لأنه لا يزال نفس الشخص ولم يتغير، بل دائما يتطور فوق أرضية الميدان، وخارجها يبقى نفس ذلك الشخص الذي يعرفه الجميع.