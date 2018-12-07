الفرنسيون يشيدون بـ “محرز” ويعتبرونه صفقة الموسم !

أشاد الصحفيون الفرنسيون بأداء النجم الجزائري “رياض محرز” وذلك في تقرير نشره موقع “فوت ميركاتو” الذي أكد أن “رياض” هو الصفقة المربحة لـ “مانشستر سيتي”.

تحدث “سليم بنغالي” صحفي بقناة “RMC” عن رياض وقال: “محرز ليس لاعب أساسي 100% فهو يدخل في نظام المداورة مثله مثل باقي اللاعبين”.

وأضاف: “لكنه لا يتأثر أبدا، فقد فهم جيدا فلسفة غوارديولا وعلى سبيل المثال شارك في 21 دقيقة فقط في مباراتين قبل أن يزج به “بيب” كأساسي ضد واتفورد”.

وتابع: “في الجولة الماضية، فعل كل شيء، سجل ومنح تمريرة حاسمة وكان العقل المدبر لهجوم مانشستر سيتي”.

في حين ختم كلامه: “محرز في تصاعد مستمر ويتطور من يوم لآخر وهذا بمثابة الخبر السار لغوارديولا ومانشستر سيتي”.