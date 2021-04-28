الفرنسيون يشيدون بـ “محرز” ويُحذرون مدافعي “البياسجي” !

الرياضة
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الفرنسيون يشيدون بـ “محرز” ويُحذرون مدافعي “البياسجي” !
بقلم أمير بهلول

تصدر النجم الجزائري “رياض محرز”، عناوين مختلف الصحف الفرنسية قبل مواجهة “باريس سان جيرمان” سهرة اليوم الأربعاء.

وتصدر “محرز” الصفحة الأولى لصحيفة “ليكيب” الفرنسية في عددها ليوم الأربعاء مؤكدين أن المباراة ستكون ممتعة.

وفي مقال نشرته ذات الصحيفة، أكدت أن “رياض” لاعب ذكي وبإمكانيات كبيرة، وأنه لاعب خطير في الهجوم.

كما جاء أيضا، أن محرز يحبذ اللعب في المساحات ويمكنه صنعها أيضا، يلعب بطريقة رائعة ولا يمكن إيقافه بسهولة.

وحذرت صحيفة “ليكيب” مدافعي البياسجي من اختراقات محرز وثنائياته مع زملائه فوق أرضية الميدان.


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