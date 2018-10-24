الفرنسيون “يصدمون” محرز ويُعاكسون الإنجليز!

إنتقصت وسائل الإعلام الفرنسية من المُستوى الذي قدمه الدولي الجزائري، رياض محرز، الثلاثاء، خلال مواجهة “شاختار” في رابطة الأبطال الأوروبية.

وصنفت، جريدة “ليكيب” صاحب القدم اليُسرى السحرية كأسوء لاعب من جانب تشكيلة “غوارديولا”، رغم آدائه الجيد، بعلامة لم تتجاوز الـ4/10.

وجاء التصنيف مُعاكسا، للإشادة التي تحصل عليها نجم “ليستر سيتي” السابق في بريطانيا، خاصة وأنه صنع الخطر طيلة الـ90 دقيقة.

يُذكر بأن إبن “سارسال”، ساهم بشكل كبير في إنتصار “السكاي بلوز” بثلاثية دون رد، مُقدما أول تمريراته الحاسمة هذا الموسم.