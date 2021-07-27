الفرنسيون يضغطون على “مبابي” لرفض ريال مدريد

يواصل نادي باريس سان جيرمان الضغط على نجمه “كليان مبابي” من أجل رفض عرض ريال مدريد والبقاء في صفوف الفريق الفرنسي على الأقل إلى غاية نهاية عقده الموسم المقبل.

وفي تقرير مطول نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أكدت أنه يتعين على مبابي البقاء في صفوف “البياسجي” لأن هذا الأخير يمتلك مشروعا طموحا في ظل الانتدابات الكبيرة التي قام بها في الميركاتو الصيفي.

وجاء في ذات التقرير أنه من غير المعقول على “كليان” الرحيل عن فريق لديه مشروع عظيم والذهاب لفريق يعاني من كافة الأصعدة مثل “ريال مدريد” في الوقت الحالي.

يذكر أن النادي الملكي يجهز عرضا بقيمة 150 مليون أورو لخطف مبابي من الفريق الفرنسي خاصة وأن عقده ينتهي الموسم المقبل.