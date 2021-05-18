الفرنسيون يضغطون من أجل عودة “بن زيمة” للديكة !

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه من الممكن عودة “كريم بن زيمة” لمنتخب الديكة المشارك في كأس أمم أوروبا.

وأكدت ذات الصحيفة، أن المدرب “ديدي ديشان” قد يرضخ لضغط الشارع الفرنسي وسيطوي خلافه مع “بن زيمة” لمصلحة المنتخب.

في حين كشفت مصادر صحفية أخرى على غرار “فوت ميركاتو”، أن الإتحاد الفرنسي ضغط على “ديشان” من أجل استدعاء “كريم” لأنه يقدم في مستويات كبيرة.

يذكر أن لاعب “ريال مدريد” تم اختياره كأفضل لاعب فرنسي في الدوريات الأوروبية من طرف الرابطة الفرنسية.

هذا وسيتم إعلان قائمة المنتخب الفرنسي المشارك في الأورو المقبل مساء اليوم الثلاثاء.