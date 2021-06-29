الفرنسيون يطالبون بإقالة “ديشان” وتعيين “زيدان” !

لم تتجرع الجماهير الفرنسية إقصاء منتخب بلادهم من الدور الثمن النهائي من منافسة “يورو 2020” وهم الذين كانوا مرشحين فوق العادة للظفر باللقب لكن كرة القدم ليست علوم دقيقة وكل شيء يتحدد داخل المستطيل الأخضر.

وطالبت الجماهير الفرنسية بإقالة المدرب “ديدي ديشان” وتعويضه بالأسطورة “زين الدين زيدان” الذي أكد في العديد من المناسبات أنه يحلم بتدريب المنتخب الفرنسي ذات يوم، ويبدو أن الحلم سيتحقق في الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن “زيدان” إستقال من تدريب “ريال مدريد” هذه الصائفة والطريق مفتوح من أجل تعاقد الاتحادية الفرنسية معه كمدرب في حالة إستقالة أو إقالة “ديشان”.