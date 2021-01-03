الفرنسيون يطالبون مدرب “وست هام” بتغيير منصب “بن رحمة” !

الرياضة
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الفرنسيون يطالبون مدرب “وست هام” بتغيير منصب “بن رحمة” !
بقلم أمير بهلول

كشف محللو قناة “RMC” الفرنسية، أن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” يستطيع تقديم الكثير لـ “وست هام” هذا الموسم.

كما طالب ذات المحللين من المدرب “مويز” بتغيير منصب “بن رحمة” وجعله يلعب في مكانه المفضل كلاعب جناح.

ففي الوقت الحالي النجم الجزائري يشغل منصب صانع ألعاب لذلك يفقد العديد من الكرات والتي قد تصبح كرة خطيرة للخصم.

كما أن  “بن رحمة” كصانع ألعاب يفقد الكثير من ميزته أين يكون محاصرا بلاعبين أو أكثر ولا يمكنه تفجير إمكانياته في ذات المنصب.

لذلك على المدرب “مويز” أن يعتمد على “بن رحمة” في مركزه المفضل وسيقدم أداء أفضل.


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