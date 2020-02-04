الفرنسيون يظلمون بوداوي!

تعرض الدولي الجزائري هشام بوداوي، لظلم حقيقي بعدما وجد نفسه مُستبعدا عن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع من الليغ 1 الفرنسية.

وإعترفت جريدة “ليكيب”، بأن متوسط ميدان نيس، كان يستحق التواجد مع نجوم الجولة، ولكنها فضلت عليه لاعب ميتز “أنغيت”.

وأوضحت الصحيفة، بأن العنصر السالف ذكره، تمكن من تسجيل هدفين، وهو ما منحه الأولوية على خريج مدرسة بارادو.

يُشار بأن نجم الخضر الصاعد، تحصل على علامة مميزة في المُباراة الماضية من الدوري، بتقييم وصل لـ8/10.

ويتواجد إبن بشار في أفضل أحواله مؤخرا، بعدما ضمن مكانة أساسية وأصبح عنصرا مهما في تشكيلة بيب غوارديولا.