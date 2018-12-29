“الفرنسيون” يظلمون “عطّال”!

تعرض الدولي الجزائري، يوسف عطّال للإستبعاد من التشكيلة المثالية لمرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي، والتي إختارتها جريدة “ليكيب”، اليوم السبت.

وفشل الظهير من الحصول على الإجماع، كونه إلتحق بـ”ليغزاغون”، منذ ستة أشهر فقط، مما حرمه من صناعة الفارق أمام مُنافسيه.

وأختارت “ليكيب” ومُتابعوها على “الإنترنت”، البلجيكي، “توما مونيي”، المُتألق طيلة السنة الجارية مع ناديه “باريس سان جيرمان”، في “الليغ 1”.

يُذكر بأن خريج “شبيبة القبائل”، يُقدم عروضا خيالية منذ وصوله لـ”نيس” الصيف الماضي، لدرجة تحول فيها للنجم الأول لهذا الفريق.