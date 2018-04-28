الفرنسيون يظلمون فرحات ويرفضون الإعتراف به!!

وجد الدولي الجزائري، زين الدين فرحات نفسه مُستبعدا عن جوائز نهاية موسم الليغ 2، والتي تُنظمها نقابة اللاعبين المُحترفين الفرنسيين.

ولم يتم إختيار “زينو” مع الأسماء الأربعة المُرشحة للحصول على لقب “لاعب الموسم”، وذلك رغم أنه أحسن ممرر حاسم بالدوري.

ونُشير بأن العناصر المُرشحة إتفق عليها بتصويت من جميع لاعبي “الليغ2″، وهو مايعني بأن جناح “الخضر” لايتحصل على إعتراف مُنافسيه.

يُذكر بأن النجم السابق لإتحاد العاصمة، واصل تألقه مع “لوهافر”، الجمعة، بتقديم تمريرة حاسمة جديدة هي الـ17 له هذا الموسم.