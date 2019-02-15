“الفرنسيون” يعترفون بـ”ماندي”

تحصل الدولي الجزائري، “عيسى ماندي” على إعتراف وسائل الإعلام الفرنسية، بعد آدائه الكبير خلال مواجهة “ريال بيتيس” و”رين” في “الأوروباليغ”.

وتحصل قلب الدفاع على علامة ممتازة من طرف جريدة “ليكيب” وصلت لـ6/10، وذلك رغم إهتزاز شباب ناديه في ثلاث مُناسبات.

وأكد القائد السابق للمنتخب الوطني، مرة أخرى تواجد في قمة مُستواه هذا الموسم، بفضل تألقه في الليغا و”الكوبا” والمُنافسة الأوروبية.

ويبقى خريج مدرسة “رامس” مُرشحا لمُغادرة بلاد الأندلس هذه الصائفة، وهو الذي يمتلك مُقترحات مهمة من “الليغا” الإسبانية و”الكالتشيو” الإيطالي.