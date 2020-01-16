الفرنسيون يعترفون.. “سليماني ركيزة في موناكو” !

الرياضة
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الفرنسيون يعترفون.. “سليماني ركيزة في موناكو” !
بقلم أمير بهلول

أشاد معلقو قناة “كنال +” الفرنسية بالنجم الجزائري “إسلام سليماني” الذي كان غائبا عن مباراة فريقه أمس الأربعاء أمام “باريس سان جيرمان”.

وكان نادي “موناكو” قد انهزم أمام “البياسجي” في عقر دياره بنتيجة ثقيلة 4-1، في مباراة شهدت غياب “السوبر سليم” بسبب الإصابة.

وأكد معلقو القناة الفرنسية، أن “سليماني” لديه مكانة في تشكيلة “موناكو”، خاصة أن الأرقام تنصفه وهو الذي يعتبر أفضل اللاعبين في “الليغ 1”.

كما اعتبروا أن “مورينو” مطالب بتغيير نظرته اتجاه النجم الجزائري الذي كان قد سجل هدف التعادل في مباراة السبت الماضي أمام ذات الفريق.


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