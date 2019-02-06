“الفرنسيون” يفتخرون بـ”بوضياف”!

إفتخرت جريدة “ليكيب” بالجزائري الأصل، “كريم بوضياف”، بعد مُساهمته في تتويج منتخب “قطر”، بلقب كأس أمم آسيا، التي أقيمت بـ”الإمارات”.

وإعتبرت الصحيفة بأن متوسط الميدان، ساهم بشكل لافت في إنجاز “العنابي”، على أرض بلد يتواجد في أزمة سياسية مع “الدوحة”.

وأوضح خريج مدرسة “نانسي”، بأنه وزملاؤه كانوا عاقدين العزم على الذهاب بعيدا في المُنافسة، ولكنهم لم يتوقعوا الحصول على التاج.

يُشار بأن المنتخب القطري، أسال الكثير من الحبر، بإعتماد على أسماء “مُجنسة” عديدة، ومنها الجزائريان “عبد الكريم بوضياف” و”بوعلام خوخي”.