الفرنسيون يفضحون لقجع وأبو ريدة قبل إنطلاق الكان

عاد المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، ليصنعا الحدث يومين فقط قبل إنطلاق “الكان”، وهما اللذين طرقا كل الأبواب لإلغاء المنافسة.

وفضحت جريدة “ليكيب” في نسختها الورقية الصادرة اليوم الجمعة، التحركات التي قام بها الثنائي لتأجيل المنافسة، وحرمان الخضر من الدفاع عن لقبهم.

وأكدت الصحيفة، بأن لقجع وأبو ريدة وبإيعاز من رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، جهزا خطة محكمة لإجبار الكاميرون على تأجيل الدورة لموعد لاحق.

وسقطت حسابات لقجع وأبو ريدة في نهاية المطاف، وذلك بعد وصول صامويل إيتو لرئاسة الإتحاد الكاميروني، ورفضه المطلق لإلغاء طبعة “2021”.

وقام النجم الأسبق للبارصا والإنتر، بخلق “لوبي” لدعم تنظيم المنافسة في موعدها بدعم من الرئيس الكاميروني بول بيا، والذي أعلم رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، بأن كأس إفريقيا ستلعب في موعدها مهما كانت الظروف.