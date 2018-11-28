“الفرنسيون” يقصفون “محرز”!

تعرّض الدولي الجزائري، رياض محرز، لإنتقادات حادة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية، بعد مردوده المُتوسط أمام “أولمبيك ليون”، أمس الثلاثاء.

ومنحت جريدة “ليكيب” علامة لم تتجاوز الـ5/10 للجناح الطائر، مُعتبرة بأنه لم يكن في مُستوى التطلعات، وهذا من جميع النواحي.

وأوضحت الصحيفة بأن اليساري، كان سيئا جدا من الناحية التقنية رغم أنها نقطة قوته، كما أن مُراوغاته لم تُفاجىء المُدافعون.

وأشارت أيضا لعدم تمكن إبن “سارسال” من تنويع طريقة لعبه، لدرجة أن خصومه أصبحوا يعرفون ما الذي سيقوم به دائما.

وأوضحت في الأخير بأن التمريرة الحاسمة التي قدمها لـ”أغويرو”، أنقذت مُباراته لأن كان بعيدا عن مُستواه.