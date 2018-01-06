الفرنسيون يقطعون طريق كبار أوروبا على محرز!!

سيجد الدولي الجزائري، رياض محرز، نفسه مُجبرا خلال ميركاتو على التسابق مع لاعبين فرنسيين للإنتقال لناد كبير، في سيناريو مُتكرر.

وأشارت “ليكيب” بأن جناح “ليستر سيتي” ورغم أنه مطلوب في “ليفربول”، إلا أنّ أولوية هذا الأخير تبقى الفرنسي “توما ليمار”.

وتعود إبن “سارسال” أن يُقطع عليه طريق الكبار من الفرنسيين، بعدما حرمه “ديمبيلي” من “برشلونة” و”مبابي” من “باريس سان جيرمان”.

يُشار بأن نجم “الفوكسيس” يبقى مُرشحا وبقوة لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي الجاري، خاصة بعدما استرجع بريقه وفعاليته في البريميرليغ.