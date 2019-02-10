“الفرنسيون” يكشفون أسباب مُعاناة محرز مع “غوارديولا”

يواصل الدولي الجزائري، “رياض محرز”، صناعة الحدث لدى الإعلام الأوروبي، بسبب وضعيته المُعقدة مع ناديه “مانشستر سيتي”، خلال الأسابيع الماضية.

وأعدت “فرانس فوتبول”، تقريرا مُطولا، عددت فيه الأسباب التي جعلت الجناح الطائر، يتحول لمُجرد لاعب بديل، وهذا منذ بداية 2019.

وإعتبرت الأسبوعية، بأن إبن “سارسال” تعوّد أن يكون قلب الخطط التكتيكية عندما كان في “ليستر”، وهو أمر مُستحيل مع “الستيزنيس”.

وأشارت بأن اليساري، يعيش نفس السيناريو الذي عاشه قبله زميله البرتغالي، “بيرناردو سيلفا”، خلال موسمه الأول مع “السكاي بلوز”.

وأكدت بأن نجم “الخضر”، مُطالب بالصبر فقط، وبذل مجهودات مُضاعفة، لكي تعود المياه الى مجاريها.

وطالبت “فرانس فوتبول”، من صاحب المُراوغات السحرية أن يكون أكثر جماعية، ليسترجع ثقة “الفيلسوف” في المُستقبل القريب.