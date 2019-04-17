الفرنسيون يكشفون “الفتنة” التي عاشها “نيس” بسبب عطّال

عادت قضية إلتحاق الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” بصفوف نادي “نيس” وعدم قُبول مُلاك الفريق به لتطفو على السطح في فرنسا.

وكشفت أسبوعية “فرانس فوتبول” في عددها لهذا الأسبوع، بأن الظهير الأيمن، تسبب في “فتنة” حقيقية داخل إدارة “العقبان”، الصائفة الماضية.

وأكدت بأن الإدارة الأمريكية لأبناء الجنوب، رفضت مُقترح المُدير الرياضي “جوليان فورنيي” والرئيس حينها “جونبيار ريفار” بإستقدام صاحب الإنطلاقات السريعة.

ووفقا لذات المصدر، فإن مُسيري “لي زيغلون”، إستصغروا اللاعب السابق لـ”كورتري”، مؤكدين إمتلاكهم لمن هو أفضل منه.

وأشارت “فرانس فوتبول”، بأن اللغط الذي حصل بشأن “عطّال” تسبب بعدها في إستقالة الرجلين اللذين كانا سببا في ضمه.