الفرنسيون يكشفون كيف أنهى دولور خلافه مع نايمار!

كشفت أسبوعية “فرانس فوتبول” بأن الدولي الجزائري أندي دولور، حل الخلاف القائم بينه وبين نايمار، بطريقة ودية.

ووفقا لذات المصدر، فإن البرازيلي توجه صوب الغجري، بعد نهاية المواجهة بين باريس سان جيرمان ومونبوليي، وطلب قميص المُهاجم.

وأوضحت “فرانس فوتبول”، بأن قائد السامبا تحدث لبضع لحظات مع مُهاجم المنتخب الوطني ليحل الإشكال الذي وقع بينهما.

يُذكر بأن صاحب القذفات الصاروخية، إنتقد تصرفات النجم السابق للبارصا، واصفا إياه بالمُتعجرف وبعديم الإحترام لمُنافسيه.

يُشار بأن نايمار، ظهر في “إنستغرام” وهو يحمل قميص رأس حربة المنتخب الوطني.