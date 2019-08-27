الفرنسيون يمنحون فرحات لقبا جديدا

صنع الدولي الجزائري، زين الدين فرحات الحدث بعد آدائه الكبير خلال الجولة الماضية من الليغ 1، والتي قدم خلالها تمريرتين حاسمتين.

ومنحت جريدة “ليكيب” لقبا جديدا للجناح الطائر واصفة إياه بـ”المايسترو” الذي قاد ناديه أولمبيك نيم لتفادي هزيمة أكيدة أمام موناكو.

وصنفت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، زينو، كرجل للمُبارة بتقييم مميز وعلامة وصلت لـ7/10.

وإضافة لوسائل الإعلام، تحصل الجناح الطائر على إشادة مُدربه بيرنار بلاكار، والذي أكد بأن لاعبه يقوم بما هو عليه وأكثر.

وصرّح بشأنه قائلا :”هو يتحرك دون توقف، وسريع هجوميا، كما أنه مُلتزم دفاعيا، وما ينقصه هو الفعالية فقط”.