“الفرنسيون” يمنحون وصفا جديدا لـ”عطّال”!

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال، حصد ثناء وسائل الإعلام الفرنسية، بعد بداية موسمه المُميزة في الليغ 1 رفقة ناديه “نيس”.

ومنحت جريدة “ليكيب” وصفا جديدا للظهير الأيمن الصاعد، مُعتبرة إياه بمثابة “المكبس”، لقدرته على شغل الرواق بإقتدار بشقيه الدفاعي والهجومي.

وتوقعت بأن يُواصل خريج مدرسة “بارادو”، بروزه خلال “داربي” الجنوب أمام “مارسيليا”، والذي سيكون فُرصة جديدة لإثبات نفسه أمام الكبار.

ورُشح، عطّال للمُحافظة على مكانته الأساسية في تشكيلة “باتريك فييرا”، رغم عودته مُتأخرا بعد مُشاركته في تصفيات الكان مع الخضر.