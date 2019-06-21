الفرنسيون ينتظرون من جزائريي “الليغ 1″ التتويج بـ”الكان”

الرياضة
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الفرنسيون ينتظرون من جزائريي “الليغ 1″ التتويج بـ”الكان”
بقلم إسماعيل عشاش

قام الحساب الرسمي لـ”الليغ 1″ على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بتدعيم المنتخب الوطني وهذا قبل يومين عن دخول أجواء “الكان”.

وأشاد المنشور بنجوم الخضر الناشطين في “ليغزاغون” وفي مُقدمتهم الثنائي المُتألق “أندي دولور” و”يوسف عطّال”، وقدرتهم على البروز في مصر.

وإعتبر الفرنسيون بأن رامي بن سبعيني، مهدي تاهرات والبقية سيعملون المُستحيل لقيادة “الخضر” للحصول على لقب كأس إفريقيا في مصر.

وسيدخل “الأفناك” سهر بعد غد الأحد أجواء المُنافسة الرسمية من خلال مُلاقاة “كينيا” في أول تحد لهم على أرض الفراعنة.


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