الفرنسيون ينتفضون ضد الحكومة.. والشرطة  تعتقل المتظاهرين !

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن 54 ألف شخص شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للتصاريح الصحية والتطعيم الإجباري. كما أشارت الداخلية إلى أن 7 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات في باريس. أين نظم النائب السابق لرئيس حزب التجمع الوطني فلوريان فيليبو احتجاجا كبيرا في العاصمة.

في حين أقيمت التجمعات في بوردو وستراسبورغ ونانت ومرسيليا وليون وكليرمون فيران”. وتابعت: “في تولوز، حاول المتظاهرون القيام بأعمال شغب، حيث أشعلوا النار في صناديق القمامة ورشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات”. كما أضافت الداخلية الفرنسية، أن “الأمن قام باعتقال 10 أشخاص في مدن مختلفة”.

وجرت المظاهرات على خلفية المناقشات في مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع قانون من شأنه أن يحل محل الإجراء الصحي بآخر لقاح. ووفقا للمشروع فإن مثل هذا التصريح سيكون مطلوبا لدخول المتاحف والمسارح والمقاهي والمطاعم وعند السفر لمسافات طويلة.

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كما سيتم إصداره فقط على أساس التطعيم الكامل بجرعتين رئيسيتين من اللقاحات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي وجرعة معززة. في حين شهدت باريس احتجاجات على خلفية إعلان السلطات عزمها إلغاء آلاف الشهادات الصحية. وهذا لمن لم يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الشيوخ بأن أعضاء المجلس أيدوا التعديلات بأغلبية الأصوات. ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية عليها اليوم الأحد في مجلس النواب.

وحسب الإحصائيات فإن حوالي 52 مليون شخص تلقوا الجرعة الكاملة من اللقاح. في حين تلقى أكثر من 28.8 مليون جرعة معززة في فرنسا. كما سجلت فرنسا أكثر من 125 ألف وفاة بالفيروس فيما بلغ إجمالي الإصابات 13 مليونا و570 ألفا.