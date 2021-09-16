الفرنسيون ينتقدون بن ناصر

تعرض الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر للإنتقاد من طرف جريدة “ليكيب” الفرنسية، وذلك بعد مردوده السيء خلال الهزيمة التي تعرض لها ناديه إسي ميلان على يد ليفربول، بثلاثة أهداف لإثنين، في إفتتاح مُباريات دور المجموعات من رابطة الأبطال الأوروبية.

وأختارت الصحيفة صاحب القدم اليُسرى، كأسوء لاعب فوق أرضية ملعب “الأنفيلد رود”، بتقييم كارثي لم يتجاوز الـ3/10، وهو الذي عانى الأمرين أمام نجوم “الريدز” الذين وجدوا سهولة كبيرة في تجاوزه، خاصة وأنه لم يكن يتواجد في لياقة جيدة وهو العائد من الإصابة.

وكان محارب الصحراء، وإضافة لعرضه المتواضع، قد تسبب في ركلة جزاء، نفذها وضيعها محمد صلاح، خلال المرحلة الأولى من اللقاء، ولكنه عن عن التدارك فيما بعد رغم إستفاقة بقية زملائه.