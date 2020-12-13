الفرنسيون ينتقدون “غوارديولا” بسبب “محرز” !

انتقد محللو قناة “RMC” الفرنسية، “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” بسبب فلسفته في مباراة “الداربي” أمس السبت.

وكان “غوارديولا” قد أشرك “محرز” كأساسي في المباراة، غير أنه كان أول المغادرين في الدقيقة الـ 66.

وهذا الأمر الذي لم يعجب محللي قناة “RMC”، حيث لم يفهموا هذا التغيير، فكان من الأجدر إخراج لاعب إرتكاز وإدخال وسط ميدان ينشط اللعب.

فكل من “فيرناندينو” و”رودري” يلعبان بنفس الدور، وكان لابد على أحدهما الخروج ومنح الفرصة لـ “فودين” أو “بيرناردو”.

وذلك حتى ينجح “محرز” في إيجاد الحلول والحرية رفقة “دي بروين”، كما أن “توريس” الذي شارك كبديل لم يقدم أي شيء يذكر.

وأكد المحللون أنه كلما يكون “مانشستر سيتي” يقدم في أداء سيء، أول تغييرات المباراة خروج “محرز” !.