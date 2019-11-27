الفرنسيون يُحرجون سليماني ويكشفون سبب طرده الأخير!

أحرجت “كنال+” الفرنسية، الدولي الجزائري إسلام سليماني، بعدما كشفت بالصوت والصورة التجاوزات التي وقع فيها، خلال المُباراة الأخيرة أمام بوردو.

وأظهرت كاميرات القناة المُشفرة، هداف المنتخب الوطني وهو يشتم والدة حكم المُباراة، مما تسبب في تعرضه للطرد.

ولم يتوقف “سوبر سليم” عند هذا الحد، بل واصل على نفس النهج مع الحكم الرابع، وبعبارات نابية نتحفظ عن ذكرها.

ويُرتقب أن يتعرض نجم موناكو، لعقوبة قاسية من طرف الرابطة المُحترفة الفرنسية.

وسيغيب أحسن مُمرر في الليغ 1، رسميا عن الجولة القادمة من الدوري والتي تعرف مُلاقاة زملاءه للعملاق باريس سان جيرمان.