الفرنسيون يُحرفون كلام بلماضي ويتهمونه بـ”الكذب”!

يبدو بأن التصريحات النارية التي خرج بها الناخب الوطني، جمال بلماضي، بخصوص ما حدث مع أندي دولور، وناديه نيس، لم ترق للفرنسيين كثيرا، لدرجة دفعتهم للتلاعب بأقوال الرجل الأول في الخضر.

وجاء أول رد فعل رسمي من نادي نيس، بواسطة المدير الرياضي جوليان فورنيي الذي إتهم أفضل مُدرب في إفريقيا بـ”الكذب”، وصرّح قائلا لجريدة “ليكيب” :”عندما يقول بلماضي أمرا ما، ذلك لا يعني بأنه يقول الحقيقة”.

وإستمر في سياق مُتصل :”بخصوص الوثيقة التي يتحدث عنها بلماضي، فإنها لا توجد أصلا، وليست قانونية من الأساس، ولم نُفكر يوما فيها”.

وكانت الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، قد أكدت بأن “الكوتش جمال”، يتحدث عن “وثيقة تمنع لاعبي نيس من المُشاركة في الكان”، في وقت أن ما قاله التقني الجزائري كان واضحا خلال ندوته الصحفية وجاء كالتالي :”هناك مصدر من فرنسا، حذرني بخصوص أندي، وعن وجود بند في عقده ينص على منعه من المُشاركة في كأس إفريقيا”. ليواصل كلامه بعدها :”الإتفاق كان شفهيا”.

ويبقى اللافت للنظر فيما يحدث، هو إصرار نيس وإدارييه على لعب دور الأبرياء، في وقت أن الجميع يعلم بأن الأندية الفرنسية تحديدا، ومنذ سنوات تضغط على لاعبيها من أجل حرمانهم في كل مرة من المُشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

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