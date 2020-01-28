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الفرنسيون يُريدون تحطيم حُلم سليماني والجزائري ينتفض!

الرياضة
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الفرنسيون يُريدون تحطيم حُلم سليماني والجزائري ينتفض!
بقلم إسماعيل عشاش

إنتفض الدولي الجزائري إسلام سليماني، ضد إدارة نادي موناكو الفرنسي، بسبب تعطيلها لصفقة إنتقاله للعملاق مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت أسبوعية “فرانس فوتبول”، بأن المُهاجم تحدث مع مُسيري فريقه، وطلب منهم إيجاد حل سريع لوضعيته، قبل نهاية سوق التحويلات.

وأوضح سوبر سليم، لمُسيري فريق الإمارة، بأنه لا يمتلك أدنى رغبة في مواصلة مشواره مع أشبال المدرب مورينو، لنهاية الموسم.

يأتي هذا في وقت يُواصل موناكو، رفض كسر إعارة مُهاجمهم رغم تحوله لمجرد عنصر بديل في تشكيلتهم.

ويريد المُهاجم، تحقيق حُلمه، ودخول التاريخ كأول جزائري يحمل ألوان الشياطين الحمر، وفي نفس الوقت العودة للعب في البريميرليغ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=764154

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