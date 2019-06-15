“الفرنسيون” يُريدون تسويد صورة الجزائريين بسبب “بلقبلة”!

عملت أسبوعية “فرانس فوتبول” على تسويد صورة الجزائريين، بعد غضبها الشديد من الدولي، هريس بلقبلة، نظرا للفضيحة التي قام بها.

وقام الصحفي الذي أجرى حوارا مع متوسط ميدان “براست” بطرح سؤال خبيث، عمل فيه على تصوير الجزائريين بأنهم مُتعصبون ومُتشددون.

وجاء السؤال على الشكل التالي :”على عكس أوريي في فيديوه الشهير، لم تشتم أي كان، ألا تشعر بأنك تعرضت للظُلم؟”.

ليُضيف :”ألا ترى بأن قضيتك شهدت غيابا للتسامح الفكري”

ليرد صاحب الـ25 عاما :”لقد إرتكب سقطة كبيرة، خاصة وأني كنت أحمل قميص المنتخب الوطني، وردود الفعل تكون قوية”.