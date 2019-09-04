الفرنسيون يُشيدون بتألق “سليماني”

لم يمر تألق “إسلام سليماني” مع نادي “موناكو” مرور الكرام، فقد أشادت به مختلف المواقع الرياضية الفرنسية والصحف كذلك.

وبات “السوبر سليم” محل إشادة كبيرة حتى من جماهير “موناكو” أين أصبح مدللهم في ظرف قصير جدا.

ويريد اللاعب الجزائري الرد على منتقديه بطريقته الخاصة فوق أرضية الميدان بعد الانتقادات الكبيرة التي طالته في الفترة السابقة.

كما أن لديه معدل تهديفي مميز (هدف كل 60 دقيقة) ويريد المواصلة على هذا المنوال.

يذكر أن “سليماني” سجل 3 أهداف في مباراتين فقط مع “موناكو” ويعتبر لحد الآن صفقة رابحة للمدرب “جارديم”.