الفرنسيون يُشيدون بـ”تاهرات” ويصفونه بـ”الصخرة”

تحصل الدولي الجزائري، مهدي جون تاهرات على إشادة كبيرة من طرف وسائل الإعلام الفرنسية وعلى رأسها أسبوعية “فرانس فوتبول” الشهيرة.

ووقع المدافع على عودة مُوفقة للمُنافسة الرسمية مع ناديه “لانس” في الأسابيع الماضية، ليُوصف بـ”الصخرة” التي تتحطم عليها هجمات المُنافسين.

مُعتبرين بأن سيكون ذا دور فعال خلال إياب المواجهة أمام “ديجون” في “بلاي أوف” تحديد المعني بالنشاط في الليغ 1.

وأوضحت الأسبوعية بأن صاحب الـ29 عاما مثال عن اللاعب الناجح والذي ضحى كثيرا من أجل الوصول للمُستوى العالي.

مُستحضرة عدم طرقه لأبواب الإحتراف سوى عندما وصل لـ22 عاما وكان ينشط مع الفريق الرديف لـ”ليل”.