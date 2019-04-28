الفرنسيون يُشيدون بـ “بن سبعيني”

تألق الجزائري “رامي بن سبعيني” في مباراة أمس السبت أمام “باريس سان جيرمان” في نهائي كأس فرنسا.

حيث تمكن مدافع الخضر من تحقيق انجاز تاريخي والفوز باللقب على حساب رفقاء “نيمار ومبابي”.

“بن سبعيني” كان أحد أبرز اللاعبين فوق أرضية الميدان وأفضلهم، حيث منحته صحيفة “ليكيب” الفرنسية علامة 7/10.

كما أشادت ذات الصحيفة الفرنسية كثيرا بالنجم الجزائري مؤكدة أنه قام بغلق كل المنافذ على دي ماريا وداني ألفيش، كما ساهم كثيرا في العمل الهجومي.

يذكر أن “ران” قد توج بكأس فرنسا بضربات الترجيح، وكان بن سبعيني قد سجل ركلته الترجيحية بطريقة رائعة.