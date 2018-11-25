الفرنسيون يُشيدون بـ “عبيد”

عاد النجم الجزائري “مهدي عبيد” للتألق مع فريقه “ديجون” وذلك في مباراة أمس في الليغ 1 ضد “بوردو”، أين أشادت الصحف الفرنسية بأداء نجم الخضر.

فقد منحته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أعلى علامة في المباراة 6/10، واختارته كأفضل لاعب في المباراة.

وذكرت ذات الصحيفة أن اللاعب الجزائري كان قويا في وسط الميدان وكانت لديه رؤية شاملة لزملائه وهو ما ساعده على التألق.

وبهذا الأداء يكون “عبيد” قد وجه رسالة مباشرة للناخب الوطني “جمال بلماضي” الذي أكد في وقت سابق أنه من يقدم الأفضل مع ناديه سيكون ضمن قائمة الخضر.