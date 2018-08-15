الفرنسيون يُعيدون “رابح ماجر” الى الواجهة!

أعادت جريدة “ليكيب”، الناخب الوطني السابق، رابح ماجر للواجهة، بقيامها بنشر حوار قديم لأسطورة “بورتو”، تم إنجازه خلال سنة 2015.

وتقوم الصحيفة الرياضية الأولى في فرنسا، هذه الصائفة، يوميا، بإعادة حوارات من أرشيفها للاعبين صنعوا الحدث بلقطات دخلت التاريخ الكروي.

وإستحضرت “ليكيب” المُقال مؤخرا من “الخضر”، وهو الذي كتب إسمه بأحرف من ذهب بفضل كعبه الذهبي أمام “بايرن ميونيخ” الألماني.

وشهد الحوار، إفتخار خريج مدرسة النصرية بإنجازه أمام “البافاري” مؤكدا بأنه لم ولن ينسى كيف قاد “التنانين” للحصول على “التشامبينزليغ”.