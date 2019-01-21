الفرنسيون يُقدمون خدمة لـ”الخضر” دون قصد

قدم “ستيفان غي”، الرجل الثاني في الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي، خدمة جليلة، للجزائر، عندما تحدث عن اللاعب الصاعد، حُسام عوّار.

وترك الذراع الأيمن لـ”ديديي ديشان”، الإنطباع بأن إستدعاء نجم “ليون”، غير مطروح في الوقت الحالي، نظرا للمُنافسة الشديدة في منصبه.

وجاءت هذه الخطوة، لتمنح هامش مُناورة لـ”جمال بلماضي” والذي يُحاول إقناع صاحب الـ20 عاما بإختيار “مُحاربي الصحراء” على حساب “الديكة”.

يُذكر بأن متوسط الميدان دائم المُشاركة مؤخرا مع شُبان “فرنسا”، ولكن إلتحاقه بزملاء “كيليان مبابي” يبدو مُستبعدا حاليا.

يُشار بأن الرجل الأول في “الخضر” أكد في تصريحات سابقة، بأنه يُريد “عوّار” مع تشكيلته في أقرب الآجال الممكنة.