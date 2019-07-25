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“الفرنسيون” يُكرمون “محرز” بعد إنجازه التاريخي !!

الرياضة
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“الفرنسيون” يُكرمون “محرز” بعد إنجازه التاريخي !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

ستقوم بلدية “سارسال” الفرنسية غدا الجمعة بتكريم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تتويجه رفقة الخضر بكان 2019.

وسيتم منح قائد المنتخب الوطني ونجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الميدالية الخاصة بالمدينة.

وسيكون الحفل الذي سيُقام على شرف “محرز” بعنوان:”سارسال تُعلن فخرها لرياض محرز”.

وتُعتبر منطقة سارسال مسقط رأس رياض محرز إضافة إلى أنه كبر وترعرع هناك.


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