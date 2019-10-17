الفرنسيون يُنصفون “بلماضي” !!

أنصفت شبكة أوبتا الفرنسية للأرقام والاحصائيات الناخب الوطني “جمال بلماضي” مؤكدة دخوله التاريخ من أوسع الأبواب.

“أوبتا” نشرت أمس الأربعاء صورة فرحة بلماضي مع لاعبيه بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأُرفقت الصورة بتغريدة:”المنتخب الجزائري لم ينهزم طيلة 17 مباراة الآخيرة في جميع المسابقات حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 مباريات، هي أفضل سلسلة دون انهزام في تاريخ الخضر”.

وكان هناك اختلاف في الرقم المُحقق من قبل كتيبة “جمال بلماضي”، حيث اشار البعض ل15 مباراة دون هزيمة والبعض الآخر ل16 مباراة دون خسارة قبل أن تضع “أوبتا” النقاط على الحروف.