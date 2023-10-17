الفرنسي إريك كانتونا يدعم فلسطين برسالة قوية

أطلق النجم الفرنسي السابق، إريك كانتونا، رسالة دعم قوية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

ونشر أسطورة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي السابق. المعروف بموقفه الثابت اتجاه القضية، اليوم الثلاثاء، بيانا قال فيه: “الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطيني لا يعني أنك مؤيد لحماس. إن قول ” فلسطين حرة ” لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود.”

وأضاف النجم الفرنسي السابق: “فلسطين حرة” تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الصهيوني الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاما.”

كما أكد كونتونا أن “فلسطين الحرة” تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال.

مضيفا: “فلسطين الحرة” تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الصهيونية.”

وختم: “فلسطين الحرة” تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم.”

