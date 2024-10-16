الفرنسي تابوتي مدربا مساعدا في مولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران تعيين، هيدي تابوتي، مدربا مساعدا في الطاقم الفني الذي يقوده المدرب الفرانكو-مالي، إيريك شال.

ورحّبت إدارة مولودية وهران بطريقتها الخاصة بالمدرب الفرنسي، حيث نشرت صورة له بقميص الفريق. وكتبت عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “مرحبا بيك هيدي في العائلة”.

و من المنتظر، أن يلتحق المدرب الفرنسي، غداً الخميس، بتدريبات النادي الاستعدادية للمباراة القوية التي ستجمع أبناء الباهية بنادي شبيبة القبائل السبت القادم.

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