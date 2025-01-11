الفرنسي دينيس لافاني مدربا جديدا لأولمبيك أقبو

أعلنت إدارة أولمبيك أقبو، اليوم السبت، رسميا عن تعاقدها مع الفرنسي، دينيس لافاني، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وسيخلف بذلك، لافاني، الذي يعرف البطولة المحلية حق المعرفة، المدرب منير زغدود، الذي تم فسخ عقده بعد قرابة شهر فقط، من تعيينه خلفا للتونسي، معز بوعكاز.

ونوهت إدارة أقبو، بالسيرة الذاتية التي يملكها مدربها الجديد، بعدما أشرف على عدة أندية فرنسية، في صورة نيم وباستيا.

إلى جانب تجاربه في القارة السمراء، مع القطن الكاميروني. ومنتخب الكاميرون والنجم الساحلي التونسي وغيرها من الأندية.

كما ذكّرت بأن صاحب الـ 60 عاما. يملك تجارب مختلفة مع الأندية الجزائرية، على غرار شبيبة القبائل وشباب قسنطينة واتحاد العاصمة.

