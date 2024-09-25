الفرنسي رافاييل فاران يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن المدافع الدولي الفرنسي السابق، رافاييل فاران، رسميا عن وضع حد لمسيرته الكروية، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، في أول ظهور رسمي مع نادي كومو الايطالي، الذي التحق به الصائفة الماضية.

وتألق فاران، لـ 10 مواسم مع ريال مدريد الاسباني، توج خلالها بعدة ألقاب. قبل أن يرحل نحو مانشستر سيتي، الذي توج معه بكأس الاتحاد الانجليزي وكأس كاراباو.

وقال الفرنسي، في رسالة مطولة عبر حسابه على “أنستغرام” اليوم الأربعاء: “كل الأشياء الجيدة يجب أن تنتهي”. مصرّا على أنه “لا يشعر بأي ندم” بشأن مسيرته.

كما أبرز فاران، المتوج بكأس العالم 2018. مع فرنسا، بأن إنجازاته وذكرياته منحته: “فخرا هائلا وشعورا بالإنجاز” وأنه أراد “الخروج بقوة”.