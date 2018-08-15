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الفرنسي “رومانو” سيكون الذراع الأيمن لـ”بلماضي”!

الرياضة
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الفرنسي “رومانو” سيكون الذراع الأيمن لـ”بلماضي”!
بقلم إسماعيل عشاش

كشفت “فرانس فوتبول” في نُسختها الورقية لهذا الأسبوع، بأن “سيرج رومانو” سيلتحق بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري، في الفترة القادمة.

وأوضحت الأسبوعية بأن التقني البالغ من العمر 54 عاما، سيكون الذراع الأيمن لـ”جمال بلماضي” والذي أصّر على إستقدامه لتدعيم “الخضر”.

ويمتلك “رومانو” خبرة لابأس بها في عالم الإحتراف، بعدما أشرف على أندية “سيدان”، “أميان” و”ديجون” كمُدرب رئيسي خلال السنوات الماضية.

كما نُشير بأنه عمل كمُدرب مُساعد الموسم الفارط، رفقة “تولوز”، مما يعني بأنه لن يجد صعوبة في التأقلم مع مهمته بالجزائر.


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