الفروسية .. الجائزة الكبرى لمدينة غليزان

أعلنت الاتحادية الجزائرية للفروسية، اليوم الثلاثاء، انه ستقام الجائزة الكبرى لمدينة غليزان للمسابقة الوطنية للقفز على الحواجز من 8 إلى 10 فيفري.

وستقام هذه المسابقة بمركز الفروسية “أحمد بن بلة”بالولاية.

وقد برمجت 11 منافسة في هذه التظاهرة المنظمة من طرف نادي الفروسية لغليزان بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للفروسية.

وستجمع 70 فارسا من فئات الأشبال والأواسط والأكابر من مختلف النوادي الوطنية ذوي الدرجة الأولى وخيول تjراوح أعمارها ما بين 4 و 6 سنوات و أكثر.

ويتضمن اليومان الأول والثاني إجراء ثماني مسابقات باحتساب التوقيت خاصة بالأدوار التصفوية للجائزة الكبرى للأشبال والأواسط والأكابر على حواجز.

يبلغ علوها من 1 متر و5 سنتيمتر إلى 1 متر و 25 سنتيمتر يتأهل من خلالها 10 أحسن فرسان في كل صنف.

وستختتم هذه التظاهرة بإقامة نهائي الجائزة الكبرى للفئات الثلاث عبر مرحلتين الأولى بدون توقيت والثانية باعتماد التوقيت.